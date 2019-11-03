Ersun Yanal: Kurgu diyenlere buradan selam olsun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

"BU SKORUN BİR SORUMLUSU VAR"

Mağlubiyetin sorumluluğunu alan Ersun Yanal, "Rakamlar bizden olsa da bizden olmayan bir şey var; o da sonuç... Bu skorun bir sorumlusu var, o da benim. Takım olarak deplasmanda oynadığımız iki maçımızı kazanmıştık. İstatistiklerimiz bizim lehimize gözükse de bu matematiği skora dönüştürmeyliyiz. Taraftarlarımız asla şüpheye kapılmasın. Bu rakamları kendi lehimize çevirebilecek güçteyiz. Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere buradan selam söylüyorum." dedi.

"HERKES ARKAMIZDA YER ALMIŞ OLACAK"

Şampiyon olacaklarını belirten Yanal, "Sezon sonu arkamıza baktığımızda, herkesi arkamızda göreceğiz. Ligi bitirdiğimizde ve arkamıza baktığımızda, herkes arkamızda yer almış olacak. Fenerbahçe'yi kurgu olarak gösterip, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun nasıl olacağını söyleyen arkadaşlara, buradan selam olsun. Bu güzel maçı bir daha izleyip kararlarını versin." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLERİ ELEŞTİRMEK BENİM İŞİM DEĞİL"

Ersun Yanal, "Hakemleri eleştirmek, hakemlerle ilgili yorum yapmak benim işim değil. Ben takımımın oyunundan, sonucundan, performansından sorumluyum. Takımım bugün ortaya koyduğu performansı golle tamamlamalıydı ve sonucu almalıydı. Biz daha iyisini yapabilecek bir takımız. Bizim hakemlerle, onların yaptıklarıyla işimiz yok" diyerek açıklamasını bitirdi.