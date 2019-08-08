Ersun Yanal, Luiz Gustavo'dan vazgeçmiyor

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo ısrarı sürüyor.

Ersun Yanal'ın transfer edilmesini mutlaka istediği Brezilyalı oyuncu için yapılan teklifleri reddeden Marsilya'ya yeni bir teklif daha sunulacak.

"BU TRANSFER İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ"

Başarılı teknik adam, sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı son transfer görüşmesinde bu talebini bir kez daha dile getirdi.

Yanal, "Mutlaka transfer etmeliyiz" dediği Luiz Gustavo için, "Orta sahada beklentilerimizin hepsini karşılayacak bir isim. Kadronun en önemli parçalarından biri olur. Bu transfer için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Daha önce Yanal'a birçok ön libero seçeneği sunan Comolli ise, yönetimin de onay vermesinin ardından önceliği sambacıya verdi.

BREZİLYALILAR DA DEVREDE

Marsilya kulübünü ikna etmeye çalışan yönetim, ayrıca Fenerbahçe'nin eski Brezilyalı oyuncularını devreye soktu.

Alex ve Deivid'i oyuncuyu ikna etmek için kullanan Kanarya, Fransızları da ikna ederse Luiz Gustavo'ya yakın zamanda formayı giydirecek.