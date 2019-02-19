Ersun Yanal: Mevcut kadroyla bu kadar

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın beklentileri gerçeğe dönüşmedi. Cocu ve Koeman'la kötü geçen illk yarının ardından Ersun Yanal'ın gelişiyle umutlanan sarı-lacivertliler, yine hüsran yaşadı.

Erzurum maçıyla göreve başlayan Ersun Yanal, karşılaşma sonrasında Fenerbahçe'nin konumunun aldatıcı olduğunu söylemişti. Ancak daha sonra alınana kötü sonuçlar Yanal'ı da rahatsız etmeye başladı.

"MEVCUT KADROMUZ BU"

1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından Ersun Yanal, "Elimizdeki mevcut kadromuz bu. Küme düşme bölgesiyle ilgili adımızın geçmesi kabul edilemez. Şüpheniz olmasın. Bunlardan bir 11 yapmak zorundayız. Oyuncularımız bunlar" diye konuşmuştu.

Şimdi F. Bahçe'nin fikstürü daha da zor. Sarı-Lacivertliler 6 hafta içinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Galatasaray ile maç yapacak. Avrupa'da da kritik Zenit deplasmanı yaşanırken taraftarlar da stres içinde.

TEKNOLOJİ HAMLELERİ DE İŞE YARAMADI

Ersun Yanal, devrenin bitiminin ardından Antalya kampında oyuncularını yeni sisteme adapte etmeye çalıştı. Drone ile oyuncular tek tek gözlemlendi. Tecrübeli hoca, oyuncularının hatalarını anlatarak, takımdaşlık seviyesini yukarıya taşımaya çalıştı.

Ancak Sadık dışındaki takviyelerin kampa yetişmemesi uyum sürecini de uzattı. Sadık dışındaki oyuncuların alışması zaman alıyor. Yanal, tüm bu olumsuzluklara rağmen takımın yukarıya tırmanacağı inancında.