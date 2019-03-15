Ersun Yanal: Nisanda şampiyon olan F.Bahçe'yi izleteceğiz

Kariyerinin her döneminde iddialı açıklamalar yapan Ersun Yanal, ilk döneminde olduğu gibi ikinci Fenerbahçe döneminde de takımı şamppiyon yapacağını ifade etti. Bu sezonun geçiş süreci olduğunu belirten Yanal, "Nisanda şampiyon olan takımı yeniden kuracağız" dedi.

103 GOLLÜ REKORA GÖNDERME YAPTI

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapan Yanal, oynattığı futbolla da büyük beğeni toplamıştı. En yakın rakibi Galatasaray'a 9 puan farkan atan Yanal'ın öğrencileri nisan ayında mutlu sona ulaşarak bu alanda başarılması zor bir işin altına imza atmıştı.

Eski günlerdeki sarı-lacivertli takımı yeniden taraftarlara izleteceklerini söyleyen deneyimli hoca şunları söyledi: "Fenerbahçe taraftarının görmek istediği takımı yakında izleteceğiz. Elimizde sürekli gelişen ve hücum potansiyeli yüksek bir takım var. Kimse merak etmesin 100 gollü şampiyonluklar, nisanda gelen şampiyonluklar bu kulüpte yeniden yaşanacak"





Fenerbahçe, 1989 yılında 103 golle şampiyon olurken 93 puan toplamış ve rekor kırmıştı.