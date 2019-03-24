Ersun Yanal, Oğuz Kağan'ı Ankaragücü maçına hazırlıyor

Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun yaptığı antrenmanla sürdürürken, Ersun Yanal kritik maç öncesinde sakatlığı süren Mehmet Topal'ın yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verdi.

Fakat sağlık ekibi Ankara deplasmanında tecrübeli oyuncunun oynamasının zor olduğunu iletmesi üzerine, Yanal yeni çözümler üzerine çalışmalara başladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Topal'ın yerine idmanlarda Jailson'u değil Oğuz Kağan Güçtekin'i denemesi dikkat çekti.

TOLGAY'IN PARTNERİ

Ersun Yanal, sakatlığı tamamen geçen ve Sivasspor maçında kadroya giren F.Bahçe'nin genç yeteneğini kazanmak için as kadroda Tolgay Arslan'la oynattı. Ersun Yanal, fiziki olarak hazır olursa teknik olarak Jailson'un önünde gördüğü Oğuz Kağan'ı Ankara deplasmanında kullanmayı planlıyor. Öte yandan milli oyuncularından yoksun çalışan Sarı-Lacivertliler'de Yanal, U21 Takımı'nın da A Takım'ın idmanlarına dahil etti.