Ersun Yanal: Oyun disiplininden kopmadık

Yeni sezona üst üste 2 galibiyetle başlayan sarı lacivertliler, konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı.

"OYUNDAN KOPMADIK"

90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal, oyun disiplininden kopmadıklarını belirterek şunları söyledi:

''Bugünkü en büyük kazanım, maç sonrası taraftarların gösterdiği ilgi ve takdirdi. Mevkisinde oynamayan oyuncu sayısı fazla. Ona rağmen ilk yarı istatistikleri oldukça farklı seviyelere getiren bir oyun vardı. Çoğunlukla oyun disiplinine bağlı kaldık.'' dedi.

YENİ TRANSFER OLACAK MI

Transfer konusuna değişinen deneyimli futbol adamı, ''Transferler konusunda uğraşılıyor, benim de bir şey söylemem doğru olmaz ama herhalde yarın gerekli açıklamalar gelir.'' diye konuştu.

HASAN ALİ EN AZ 1 AY YOK

Hasan Ali'nin sakatlığının uzadığını açıklayan Yanal, ''Milli ara sonrası büyük ihtimalle herkes sakatlıktan dönecek ama Hasan Ali'nin durumu biraz daha uzayacak. En az 1 ay daha oynamayabilir.'' ifadelerini kullandı.