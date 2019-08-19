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Ersun Yanal: Oyuncularımın iştahına saygı duyulmalı

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantepspor karşısında aldıkları 5 farklı galibiyet sonrası, oyuncularının takım oyununu beğendiğini söyledi.

Ersun Yanal: Oyuncularımın iştahına saygı duyulmalı
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Ersun Yanal, maç sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamalarda bulundu:

"DAHA DA GELİŞECEĞİZ"

"Oyun iştahı önemliydi. Şampiyonluk parolamız ve söylemlerimiz bir yere oturmalı. Bu takım oyunu daha da gelişecek. Eksiklerimiz var. Her maçta bu eksiklikler gözükecek. Bir taraftan da oyuncuların oynama iştahlarına saygı duymalıyız."


"GEÇEN SENE İLE KIYASLAMA YAPAMAYIZ"

"Geçen seneyle bu sene arasında çok fark var. Şartlar çok değişik. Geçen sene gibi zamanları Fenerbahçe yaşamaya alışık değil. O yüzden kıyaslamamak lazım. Bizim genetiğimizdeki beklentileri konuşmamız lazım. Buna motive olmak durumundayız."


"VOLKAN'I KENARA ATAMAYIZ"

"Bunu konuşmanın yeri belki burası değil ama Volkan Demirel Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Asla kenara atılacak bir oyuncu değil. Zamanı geldiğinde bu konuda açıklama yapılacaktır."


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