Ersun Yanal oyuncularıyla toplantı yaptı

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Ersun Yanal, maçın sonrasına doğru Max Kruse ile Uğurcan Çakır arasında yaşanan tartışmalı pozisyon hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.
Yanal, "Nizami golümüzü vermediler. Ama birilerinin isteği olmayacak, biz şampiyon olacağız" demişti.
"SEBEBİNİ HERKES BİLİYOR"
Kızgınlığı geçmeyen tecrübeli teknik adamın, uçakta oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptığı ve "Mağlubiyetin sebebini herkes biliyor. Hepinizi alnınızdan öpüyorum" dediği öğrenildi.