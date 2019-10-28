Ersun Yanal: Özlenen Fenerbahçe yavaş yavaş şekilleniyor

Konya karşısında gol şovu yaparak kazanan Fenerbahçe'de taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyleyeme başlarken, teknik direktör Ersun Yanal'ın da keyfi yerine geldi.

"BU ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ"

Denizli deplasmanında alınan üç puanın sonrasında Başkan Ali Koç'tan gelen "Vites artırmalıyız" uyarısına takımın anında cevap vermesinden memnun olan tecrübeli çalıştırıcı maç sonrası oyuncularını kutlarken "İşte bizden beklenen bu. Şampiyonluk isteyen takımlar böyle oynar, bu şekilde kazanır" ifadelerini kullandı. Sezon başından beri ligin en çok pozisyon üreten takımı olduklarının altını çizen Yanal "Son vuruşlarda yaşadığımız sıkıntıyı da aşınca ortaya bambaşka bir görüntü çıktı. Bu oyun şampiyonluğun habercisi. Özlenen Fenerbahçe yavaş yavaş şekilleniyor" sözleriyle oyuncularına moral aşıladı.

Sezon başından beri yaşadıkları sıkıntıların altını çizen Ersun Yanal "Üst üste gelen sakatlıklara rağmen hepiniz fedakarca mücadele ettiniz. Sorumluluk aldınız. Emre'nin herkese örnek olan çabasını zaten söylemeye bile gerek yok. Taşlar yerine oturdukça çok daha iyi olacağız" diyerek beklentisini dile getirdi.

"KISKANILAN BİR TAKIM OLARAK HEDEFE YÜRÜYECEĞİZ"

Sarı-lacivertli camianın müthiş bir kenetlenme içinde olduğuna dikkat çeken Ersun Hoca "İhtiyacımız olan her şeye sahibiz ve problemlerle başa çıkabileceğimizi gösterdik. Mazeret üretmeden, bahanelerin arkasına saklanmadan daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Kıskanılan ama saygı duyulan bir takım olarak hedefe yürüyeceğiz. Ben size sonuna kadar inanıyorum" derken, sarı-lacivertli futbolcular da hep bir ağızdan şampiyonluk parolasıyla soyunma odasını inletti.