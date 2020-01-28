Ersun Yanal, Pep'i örnek alıyor

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri olan Başakşehir'i 2-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Sarı-lacivertli ekibin başarılı futbolunda büyük pay sahibi olan Ersun Yanal'ın, özellikle Jailson'u stoperde kullanması takıma olumlu etki ediyor.

JAILSON'U STOPER OYNATIYOR

Elinde Zanka ve Rami gibi deneyimli savunma oyuncuları olmasına rağmen orijinal mevkisi orta saha olan Jailson'u savunmada kullanan 58 yaşındaki hoca, istediği verimi fazlasıyla alıyor.

Brezilyalı ismin stoper oynatılma sebebi ise ayaklarının son derece iyi olması. Teknik kapasitesiyle geriden oyun kurabilen Jailson, takımı da rahatlatıyor.

Ersun Yanal'ın Jailson'u stoperde düşünme sebeplerinden biri de Pep Guardiola'dan esinlenmiş olması.

Dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olan Guardiola, Barcelona'yı çalıştırırken Mascherano'yu stoper oynatmış ve son derece başarılı sonuçlar almıştı.

İspanyol hoca, Manchester City'de ise orta saha oyuncusu olan Fernandinho'yu benzer şekilde stoperde görevlendiriyor