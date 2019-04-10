Ersun Yanal: Psikolojik üstünlük bizde

Sıkıntılı günleri Galatasaray galibiyetiyle noktalamak isteyen Fenerbahçe, derbiye büyük bir motivasyonla hazırlanırken teknik direktör Ersun Yanal'dan oyuncularına ilk gol uyarısı geldi.

20 YILLIK GELENEK AVANTAJIMIZ

Sezonun en özel maçına çıkacaklarını hatırlatan Yanal, "Sizlere Kadıköy'deki Galatasaray derbilerinin önemini anlatacak değilim. Kazanmamız gerekiyor ve bunun için de gol atamamız şart" ifadesinde bulundu.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Ankara'da kaçırdıkları gollere değinen tecrübeli teknik adam, "Hiçbir maçta böyle bir lüksümüz yok. Hele ki Kadıköy'de Galatasaray'a karşı" derken, "Her şeyin lehimizde olduğu bir mücadele bizi bekliyor. 20 yıllık gelenek ve taraftar desteğiyle maça psikolojik üstünlükle başlayacağız. Ama bunu skora da yansıtmamız gerekiyor. İlk golü biz atarsak her şey çok daha kolay olur" dedi.

Maça coşkulu başlamalarının şart olduğunu dile getiren Ersun Yanal, "Son 7 haftada ilk golü hep biz yedik. Maça agresif başlayacağız ve son düdük çalana kadar her şeyimizi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.