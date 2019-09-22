Ersun Yanal: Rakibimizi cesaretlendirdik

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün Trabzonspor maçındaki bireysel pozisyon kaçırmaları tekrar ettik. Yine zorlu bir ortamdan çıkıp daha bir oyunla, daha iyi bir mücadeleyle takımımızı yükseltme konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bugün sanıyorum ligin en fazla orta yapılan maçı oldu. Ama isabetle rakibe kayıp yaşatacak bir durum olmadı. Bireysel pozisyon verdikçe rakibin cesaretini daha da arttırırsınız. Bugün de rakibimize uzun süre dayanmalarını sağlayacak cesareti vermiş olduk. Her geçen gün zorunlu rotasyonlarımız olsa da bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAK İSTİYORUZ"

Ligde gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi hakkında ise deneyimli çalıştırıcı, "Futbolun içindeyiz, bunun içinde kalmaya gayret ediyoruz. Oyunumuzu geliştirmek durumundayız. Her iki takımı da eksikleri, fazlaları, birçok problemi var. Biz güzel atmosferi futbolla doyurup, istediğimiz sonucu almak için de elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımız pazartesi günü çalışmaya başlayacak. Onların durumunu göreceğiz ve derbi kadrosu için süremiz var" dedi.

NESLİCAN'I UNUTMADI

Kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında da konuşan Ersun Yanal, "Bugün özellikle Fenerbahçeli Kadınlar Haftası. Çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyorum. Elim bir hastalıkla mücadele etti ve onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.