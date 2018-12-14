Ersun Yanal resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi resmen başladı...

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli teknik adamı "Mutluluk Sarı Lacivert bir bağ, sonsuz bir aidiyettir! Yuvana hoş geldin" diyerek Twitter'dan duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için 2013-2014 sezonunda da takımımızı çalıştıran ve Fenerbahçemizi şampiyonluğa ulaştıran Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşma sağlamıştır.

Dün gece resmi imzaların atılması ile Fenerbahçe ailemize katılan Ersun Yanal’a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.

KAP'A DA BİLDİRİLDİ

Sarı-lacivertli kulübün KAP'a yaptığı bildiri ise şu şekilde:

Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Ersun Yanal ile 1.5 yıllığına anlaşmaya varılmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

4 YIL SONRA DÖNDÜ

Fenerbahçe'yi 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran tecrübeli teknik adam, 4 yıllık aranın ardından sarı-lacivertli kulübe dönmüş oldu.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK

Fenerbahçe'yle 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Yanal'ın, yıllık 1.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Yanal yarım sezon için 750 bin euro alacak.