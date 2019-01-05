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Ersun Yanal: Serdar Aziz'i istiyorum

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Serdar Aziz hakkında konuşan Ersun Yanal, "Olmaması için bir neden yok" diyerek 28 yaşındaki stoperle çalışmak istediğini açıkça dile getirdi.

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Ersun Yanal: Serdar Aziz'i istiyorum

Ersun Yanal, "Galatasaray'dan ayrılacak Serdar Aziz'le ilgileniyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu. Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız. İstediğimiz, alacağımız oyuncular var ama şartlar da çok zor. Sorunlu, ayrılmış, istenmeyen bir oyuncu ile de anlaşmak istemiyoruz. Yapacağımız kamp sonunda takımdan ayrılacak oyuncular da olabilir."

Ayrıntılar gelecek...

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