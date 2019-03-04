Ersun Yanal, Sinan Gümüş'ü istiyor

Galatasaray'la sorunla yaşayan Serdar Aziz'i devre arasında kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdilerde Sinan Gümüş için nabız yokluyor.

GALATASARAY'DAN BEKLEDİĞİ KONTRATI ALAMADI

Sinan Gümüş'ün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve henüz Galatasaray'dan bir teklif almadı. 25 yaşındaki oyuncu hem uzun süreli bir sözleşme hem de maaşına zam bekliyordu ancak yönetimden herhangi bir adım gelmedi.

Galatasaray'dan beklediğini alamayan Sinan Gümüş'ün, Fenerbahçe'den gelecek iyi bir sözleşmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Ersun Yanal'ın da gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü Sinan'ın serbest oyuncu statüsünde alınacak olması da bir avantaj olarak görülüyor.