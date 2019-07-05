Ersun Yanal sinirden kendini tokatladı

Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürüyor.

Kamp çalışmaları kapsamında bir yandan kondisyon depolayan sarı-lacivertliler bir yandan da taktik antrenmanları yapıyor.

ERSUN HOCA İDMANDA KIZDI

Özellikle taktik ağırlıklı idmanlarda oyuncularını sık sık uyaran Yanal, hırslı görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Oyunculara kızan Ersun Yanal, kendini tokatladı - İZLE

Sosyal medyaya düşen bir video, tecrübeli teknik adamın yeni sezon öncesi şampiyonluğu ne kadar istediğini niteler türden.

Antrenmanda, oyuncularına uzun uzun taktik veren 56 yaşındaki hoca, istediğinin yapılamaması sonrası sinirden kendini tokatladı. O anlar kameralara da yansıdı.