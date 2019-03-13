Ersun Yanal, Sivasspor maçı 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Başakşehir yenilgisini geride bırakıp Sivasspor maçıyla birlikte yeni bir çıkış yakalamak istiyor.

Ersun Yanal, Süper Lig'e verilecek iki haftalık milli ara öncesi oynanacak bu karşılaşma için 11’ini büyük ölçüde belirledi.

Sarı-Lacivertliler’de Serdar Aziz cezalı, Valbuena ve Dirar sakat. Ayew ise cezasını tamamladı.

İSMAİL FORMA İSTEDİ ANCAK YİNE HASAN ALİ OYNAYACAK

Fenerbahçe'de çok az şans bulan İsmail Köybaşı, Ersun Yanal ie görüşüp Sivasspor maçında forma istedi. Ancak deneyimli teknik adam sol bekte Hasan Ali Kaldırım'ı oynatacağını dile getirdi.

Serdar’ın yerine Sadık, Dirar ve Valbuena’nın yokluğunda ise Ayew ile Moses’ın görev yapması bekleniyor. Ersun Yanal kalde de Volkan Demirel yerine Harun Tekin'e forma verecek.

Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısına çıkması beklene 11'i şu şekilde:

Harun Tekin, Mauricio Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Victor Moses, Miha Zajc, Andre Ayew, Soldado