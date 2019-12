Ersun Yanal Sivasspor maçı sonrası konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TEPKİYİ VEREMEDİK"

Basın toplantısında maçı değerlendiren Yanal, "Tepkiyi veremedik, Fenerbahçe'deki arkadaşlarımıza demek ki bunu öğretemedik. Fenerbahçe, bu oyunu oynarken her an her maçta bu tepkiyi göstermeliydi, bunu göstermedik. Başta ben olmak üzere, tüm arkadaşlarımız zarar vermeyecek tüm önlemi alırız. Bugün oluşan sonucu bu tepkisizlikle nitelendiriyorum. Geçen haftayı gördünüz, tepki buydu, Fenerbahçe bunu yapmalı." dedi.

"FENERBAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ BAŞKA BÜYÜKLÜK"

Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşü sorulan Fenerbahçe'nin hocası, "Bir maç daha oynayacağız, Fenerbahçe her türlü tepkiyi gösterebilir ve geriye dönüş yapabilir. Fenerbahçe büyüklüğü başka büyüklük. Bunu sahada oynadığımız oyunla, rakamlarla, istatistiklerle birçok noktada görüyoruz. Diğer takımlar da puan kaybı yapacaklar ve yapıyorlar da." cevabını verdi.

"BU TEPKİSİZLİĞİ KABUL EDEMEM"

Maçı değerlendiren Yanal, "Bizim tepkisizliğimizden dem vuracağım. Evet, ben suçluyum. Berabereyken, mağlupken, hakemin kararını tartışırken, oyuncuların tepkisizliği olamaz. Bunu öğretememişiz, bu tepkisizliği kabul edemem." dedi.

"KİMSENİN FENERBAHÇE'YE ZARAR VERMESİNE MÜSAADE ETMEM"

Ersun Yanal, "Ben ve bizim gibi çalışanlar da başta olmak üzere, kimsenin Fenerbahçe'ye zarar vermesine müsaade etmem." diyerek sözlerini noktaladı.