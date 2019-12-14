Ersun Yanal, Sivas'ta galibiyete inanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda lider Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli ekip, yaklaşık 1 yıl önce takımın başında geçen Ersun Yanal'la kötü bir deplasman performansı sergiliyor.
Yanal, ikinci döneminde çıktığı 16 deplasman karşılaşmasında 4 galibiyet alırken, 12 mücadelede puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe böylece sadece 25 kazanma oranı yakalamış oldu.
"SİVAS'I YENECEĞİZ"
Deplasmanda yakalanan kötü seriyi bitirmek istediklerini belirten Yanal, oyuncuylarıyla yaptığı toplantıda, "Fizik olarak iyi durumdayız, Sivas'ta kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.
Ligin ilk yarısında 3 maçları kaldığını hatırlatan 57 yaşındaki çalıştırıcı, "Sivas, Beşiktaş ve Rize maçlarını kazanabiliriz. Ben size inanıyorum, ilk yarıyı lider bitirebiliriz" dedi.
Öte yandan Fenerbahçe, Sivasspor'la oynadığı son 8 maçı kaybetmezken, 6 galibiyet 2 beraberlik aldı.