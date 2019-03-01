Ersun Yanal: Siz bizi seneye görün

Fenerbahçe'de ‘Kurtarıcı’ olarak göreve başlayan Ersun Yanal, beklediği ruhu nihayet Beşiktaş derbisinde gördü.

Vodafone’daki derbide ilk yarıyı 3-0 geride kapatan takımın ikinci yarıda 3-3’ü yakalayıp hatta galibiyeti elinden kaçırması Fenerbahçelilerin geleceğe yeniden umutla bakmasını sağladı.

Nişantaşı’nda dostlarıyla buluşan Yanal, burada 4 saat oturdu ve takımla ilgili de konuştu. Dostlarıyla keyifli ve uzun bir sohbet gerçekleştiren Ersun Yanal oldukça neşeliydi. Kötü sonuçlardaki üzgün görüntüsünün izleri bu kez hocada yoktu.

SON 50 YILIN EN İYİ FENERBAHÇE'Sİ OLACAK

Tecrübeli çalıştırının, “Beşiktaş derbisinde takım olduğumuzu herkese gösterdik. Ruhumuzu da ortaya koyduk. Bu yaşadığımız tablo zaten geçici. Derbide bu işareti gördük. Seneye çok iyi bir takım olacağız. Gelecek sezon ise son 50 yılın en iyi Fenerbahçe’sini izleteceğiz” diye konuştuğu aktarıldı.