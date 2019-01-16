Ersun Yanal Slimani'den vazgeçmiyor

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal futbolcuların motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalışıyor. Bu isimlerin başında ise İslam Slimani var.

HAZIRLIK MAÇINDA VASATTI

Sarı-lacivertliler devre arasında ilk hazırlık maçını Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yaptı. Fenerbahçe mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da ilk 17 maçta hayal kırıklığı yaşatan Slimani, bu karşılaşmada da beklenilen performansı ortaya koyamadı.

ERSUN YANAL SLİMANİ'DEN VAZGEÇMİYOR

Ersun Yanal'ın ise futbolcusuna güveni tam. Süper Lig'in kalan maçlarında Cezayirli forvet oyuncusunu kullanmanın hesaplarını yapan Yanal, Slimani ile özel görüşmeler gerçekleştiriyor ve futbolcusuna moral veriyor.

Tecrübeli teknik adam, Slimani'ye gol atmasa bile oyun içindeki katkısının önemli olduğunu ifade ediyor. Kendisinden vazgeçmediğinin altını çiziyor.

"FORVET ALMAYACAĞIZ"

Öte yandan Fransız Sportif Direktör Damien Comolli de forvet bölgesinde kaliteli futbolcularının olduğunu ve bu bölgeye transfer yapmayacaklarını dile getirmişti.

Comolli sözleri şu şekildeydi: "Forvet transferi yapmayacağız. Başka mevkilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor."