Ersun Yanal: Sow gibi Kuyt gibi futbolcular istiyorum

Cocu'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe'nin başına geçen Ersun Yanal, sarı-lacivertli camianın beklentilerini karşılayamadı.

Kadroda oynattığı birçok oyuncunun kendi transferi olmadığını dile getiren Yanal, gelecek sezon için istediği oyuncu profillerini yönetime verdi.

HÜCUMCULAR GOLE KATKI YAPMALI

2013-2014 sezonunu nisan ayında şampiyon tamamlayan Fenerbahçe'de, Yanal'ın gol silahları; Kuyt, Sow, Webo ve Emenike'ydi. Sarı-lacivertli ekibin bu dörtlüsü 46 gole katkı yaparak şampiyonlukta başrol oynamıştı.

Yeni dönem için yönetimle konuşan deneyimli teknik adam 2013-2014 sezonunu hatırlatarak, "Kuyt, Webo, Emenike, Sow gibi bir hücum hattı kurmalıyız. Skor yapacak hücumculara ihtiyacım var, bu isimler hem gol atıyor hem de takımı rahatlatıyordu" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe sezon sonunda kiralık isimlerden Benzia ve Slimani'nin yanı sıra Frey'le de yollarını kesin olarak ayıracak. Soldado'nun durumu ise kamp döneminden sonra belli olacak.