Ersun Yanal stoper ve forvet istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yaklaşan ara transfer dönemi öncesi yönetimle bir toplantı yaptı.

Sezon başından bu yana defans hattında sıkıntı yaşayan ve Zanka-Rami ikilisinden istediği verimi alamayan tecrübeli teknik adam, mutlaka bir stoper takviyesi yapılmasını istedi.

ALTERNATİF FORVET İSTİYOR

Ayrıca Vedat Muriç'in yokluğunda büyük sıkıntı çektiklerini dile getiren Yanal'ın, alternatif bir forvet transferi de talep ettiği öğrenildi.

Yönetimden gelen rapor üzerine çalışmalarını sıklaştıran sportif direktör Comolli'nin, bu iki bölge dışında sol bek için de görüşmeler yaptığı belirtildi.