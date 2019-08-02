Ersun Yanal: Transfer süreci devam ediyor

Ali Koç'un göreve gelmesiyle birlikte neredeyse tüm kadroyu yenileyen Fenerbahçe'nin hala istenilen seviyeye gelememesi, sarı-lacivertli taraftarları endişelendiriyor.

Son 1 yılda tam 23 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, stoper, ön libero ve forvet bölgelerine de takviye yapılacağını açıklamıştı.

Henüz takım iskeletini tam olarak netleştiremediklerini söyleyen teknik direktör Ersun Yanal ise taraftarlara umut dağıttı.

ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM KURACAĞIZ

Tecrübeli teknik adam, "Transfer süreci devam ediyor. Lig başlayana kadar çok güçlü bir Fenerbahçe kuracağız" dedi.

Koç döneminde alınan futbolcular:

Berke

Barış

Ferdi

Ayew

Slimani

Frey

Reyes

Harun

Jailson

Benzia

Tolga

Tolgay

Serdar

Zajc

Emre

Rodrigues

Altay

Vedat

Kruse

Sadık

Moses

Murat

Allahyar