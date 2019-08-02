Ersun Yanal: Transfer süreci devam ediyor

Ali Koç'un göreve gelmesiyle birlikte neredeyse tüm kadroyu yenileyen Fenerbahçe'nin hala istenilen seviyeye gelememesi, sarı-lacivertli taraftarları endişelendiriyor.
Son 1 yılda tam 23 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, stoper, ön libero ve forvet bölgelerine de takviye yapılacağını açıklamıştı.
Henüz takım iskeletini tam olarak netleştiremediklerini söyleyen teknik direktör Ersun Yanal ise taraftarlara umut dağıttı.
ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM KURACAĞIZ
Tecrübeli teknik adam, "Transfer süreci devam ediyor. Lig başlayana kadar çok güçlü bir Fenerbahçe kuracağız" dedi.
Koç döneminde alınan futbolcular:
Berke
Barış
Ferdi
Ayew
Slimani
Frey
Reyes
Harun
Jailson
Benzia
Tolga
Tolgay
Serdar
Zajc
Emre
Rodrigues
Altay
Vedat
Kruse
Sadık
Moses
Murat
Allahyar