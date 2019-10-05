Ersun Yanal: Türkiye'de kazanınca dâhi oluyorsunuz

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından konuşan Ersun Yanal, spor medyasından dert yandı.

Alınan sonuçlara teknik adamların övüldüğü ya da ağır şekilde eleştirildiğini ifade eden Yanal, oynanan futbola değil sadece skorlara göre konuşulduğunu dile getirdi.

"FUTBOL, SKORLARA GÖRE YORUMLANIYOR"

56 yaşındaki futbol adamı, Antayaspor mücadelesinde sahaya sürdüğü ilk 11'in doğru olup olmadığına yönelik gelen soruya şöyle cevap verdi: "Maçın sonucunu aldığınız zaman dahi oluyorsunuz, alamazsanız başka bir şey. Maalesef maç sonucuna göre konuşuyoruz. 1 hafta önce dahi, 1 hafta sonra... Bizim elemizde bir kadro var, şu anda en büyük problemimiz kanatlarda. Kanat oyuncularımızın problemleri var. Bunu geçebilmek adına çok çalışıyoruz, az bir süre kaldı. Umarım milli arada bunu çözeriz. Bunları hallettiğimiz zaman çok daha başka bir Fenerbahçe olacak sahada."

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