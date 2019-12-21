Ersun Yanal ve Abdullah Avcı'nın derbi taktikleri

Süper Lig'in 16. haftasının en önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de saat 19.00'da başlayacak olan dev maç öncesi iki takım da hazırlıklarını hemen hemen tamamladı.

Karşılaşmaya baskılı başlamayı planlayan sarı-lacivertli ekibin en önemli silahı pres olacak.

Oyuncularıyla bir toplantı yapan ev sahibi ekibin teknik direktörü Ersun Yanal'ın, "Onları presle boğarsak maç bize döner" dediği belirtildi.

JAİLSON'U OYNATABİLİR

Diğer taraftan Yanal'ın Beşiktaş'ın golcü futbolcuyu Burak Yılmaz'a özel önlem alacağı öğrenildi.

Golcü futbolcunun savunma arkasına atacağı koşulara dikkat edilmesi gerektiğini belirten 58 yaşındaki teknik adam, Serdar'ın yanında hızlı olması nedeniyle Jailson'u oynatmayı planlıyor.

EMRE VE GUSTAVO'YA DİKKAT

Konuk ekip Beşiktaş'ta ise teknik direktör Abdullah Avcı orta sahanın önemine değindi.

Gustavo ve Emre'ye yapılacak ani baskıyla rakibin oyun kurmasını engellemeyi planlayan 56 yaşındaki teknik adam, sabırlı bir şekilde oynamaları gerektiğini söyledi.

Kapılan topların Diaby, Nkoudou ve Burak gibi hızlı oyuncularla buluşturulmasını siteyen Avcı'nın, Vedat Muriç için de özel önlem alacağı ifade edildi.