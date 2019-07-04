Ersun Yanal ve taraftarlar arasında gerilim

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası tesislerinde sürdürmeye devam ediyor. Bir yandan kondüsyon çalışmalarını yapan futbolcular, diğer tarafta taraftar ilgisi depoluyor.

Antrenmanlara yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tezahüratlar ile teknik ekibi zaman zaman çileden çıkarabiliyor. O anlardan biri de Ersun Yanal ile yaşandı.

TARAFTARLARI İSTEMEDİ

Yüksek konsantrasyon için sessiz ve sakin bir antrenman isteyen Ersun Yanal'ı, yoğun taraftar kitlesi sinirlendirdi. Futbolcuların daha iyi konsantre olabilmesi için sessiz yaptırmak istedi ancak taraftarların futbolcuları görme isteği bu duruma engel oldu, arbede yaşandı.

Bu durum karşısında ortam bir anlığına gerilirken, Ersun Yanal taraftarların çıkartılmasını talep etti.

GERİLİM YAŞANDI

Hoca, taraftarları istemezken İdari Menajer Volkan Ballı da taraftarların sakin bir biçimde antrenmanı izlemesi için Yanal ile diyaloğu sağlamaya çalıştı.Taraftarlarla da görüşen Ballı, sonuna onların tribüne alınmalarını sağladı. Sarı Lacivertli taraftarlardan idman esnasında sessiz olmaları talep edildi ve antrenman bu şekilde izlendi.

Ersun Yanal ile taraftar arasında yaşanan kısa süreli gerilim de sonrasında tatlıya bağlandı.