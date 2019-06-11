Ersun Yanal: Volkan ve Mehmet kalsın

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gidecek ve kalacak oyuncular da netleşmeye başladı. Birçok futbolcunun gönderilmesini isteyen Yanal, Mehmet Topal ve Volkan Demirel'in ise kalmasını istedi.

TAKIMIN AĞABAYLERE İHTİYACI VAR

Kaliteli kadronun yanında takıma liderlik ve ağabeylik yapacak isimlere de ihtiyacı olduğunu dile getiren Ersun Yanal, Mehmet Topal ve Volkan Demirel'in gönderilmemesini talep etti.

Volkan Demirel'in saha dışında kendisine çok yardımcı olacağını belirten Yanal, Mehmet Topal'dan ise rotasyon oyuncusu olarak faydalanmaya devam edecek.

Kaptanları takımda tutacak olan deneyimli hoca, bu ikilinin yanına Emre Belözoğlu'nun da gelmesiyle elini güçlendireceğini düşünüyor.

Yanal'ın yönetime verdiği rapor Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın moralini yükseltirken, her iki oyuncu da ayrılık kararını düşünmediklerini ifade etti.

KAPTANLAR DA KALMAK İSTİYOR

Kariyerini Fenerbahçe'de noktalamak istediğini hatırlatan Demirel, "Hedefim hiç değişmedi. Amacım 40 yaşına kadar futbol oynamak. Yönetim bana git demediği sürece de buradayım. Ancak istenmediğim zaman gelen teklifleri değerlendireceğim" derken Türkiye'de Fenerbahçe dışında bir takımda forma giymesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Kadıköy'de oynanan Antalya maçında tribünlerin protestosuna maruz kalan Mehmet Topal ise, "Her hangi bir kırgınlığım yok. Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusuyum. Görev verildiği sürece de en iyisini yapmak için buradayım" dedi.