Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulunurken, Volkan Demirel'in durumuna dair birkaç gün içinde karar alacaklarını belirtti.

"YÖNETİMLE TARTIŞIYORUZ"

57 yaşındaki hoca, Volkan'la ilgili şu ifadeleri kullandı: "Yönetimle tartıştığımız, çalıştığımız, birlikte karar vermek üzere olduğumu bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci birkaç gün içerisinde daha da netleştireceğiz. Fenerbahçe taraftarı merak etmesin. Bu konudaki işleyiş devam ediyor. Biz şu anda bu takımı performans olarak daha yukarı nasıl çıkarırız onu düşünüyoruz."

Ersun Yanal: Volkan'ın durumu birkaç güne netleşecek



Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, henüz bir takımla anlaşmadı ve sarı-lacivertli ekipten haber bekliyor.

Volkan Demirel'i Ersun Yanal'ın istediği ancak Comolli'nin istemediği ifade ediliyor. Bu konudaki son kararı ise Ali Koç'un verecek.