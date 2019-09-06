Ersun Yanal: Tekrar şampiyon olacağız

Yeni sezona güzel bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de, camianın başarıya olan inancı arttı. 3 maçta 7 puan toplayan ve iyi bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertlilerde, Ersun Yanal iddiasını bir kez daha dile getirdi.

Sarı-lacivertli takımın deneyimli hocası, geride kalan 3 haftanın bir değerlendirmesini yaparak şöyle konuştu: "Her geçen hafta futbolumuzu daha uzun sürelere yaymak zorundayız. Özellikle Trabzonspor maçında bulduğumuz net gol pozisyonlarına rağmen oyundan çok koptuk. Milli aradan sonra Hasan Ali dışında tüm eksikler takıma katılacak. Takım içindeki forma rekabeti de daha iyi olma hedefimize yardımcı olacak"

"ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANCIM ÇOK YÜKSEK"

Kaliteli bir takım olduklarının altını çizen Yanal, "Daha önce de söyledim, ligde istatistikleri biz belirleyeceğiz. Geçtiğimiz sezondan bu yana da tekrarlıyorum, şampiyon olacağız. Oynayacağımız futbolla da yalnızca taraftarlarımızın değil tüm sporseverlerin takdirini alacağız. Eksiklerimiz ve daha doğru yapmamız gerekenlerin olduğu gerçek. Bunları da kısa süre içinde çözüme kavuşturacağız. Fenerbahçe ile nisan ayında şampiyonluk sevinci yaşadım. Şu anki oyuncu kadrosuyla bunu tekrarlamak istiyorum. Gücümüz ve kalitemiz ortada. Bunu gerçekleştireceğimize inancım çok yüksek." ifadelerini kullandı.











