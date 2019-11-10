Ersun Yanal, Zajc'ın biletini kesti

Kasımpaşa ile oynanan maçta Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi iki yaratıcı oyuncunun yokluğunda bile forma şansı bulamayan Miha Zajc, gözden çıkarıldı.

TAKTİK ANLAYIŞIMA UYMUYOR

Ersun Yanal'ın sezon başından bu yana düşünmediği Zajc, Rus kulüplerine transferi son anda gerçekleşmeyince takımda kalmıştı.

Fenerbahçe'nin hocası, 25 yaşındaki oyuncusunu taktik anlayışına uymadığı için Kruse'nin yokluğuna rağmen oynatmadı öğrenildi.

Orta sahada hızlı, basklı ve bol presli oyun oynamayı isteyen deneyimli teknik adam, Zajc ile bunu başaramayacağı düşünüyor.

Sloven futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

ZBOGOM (GÜLE GÜLE) ZAJC

Öte yandan Kasımpaşa maçı sonrası bazı taraftarların sosyal medyada Zbogom (Slovence güle güle) şeklinde yorum yaptıkları görüldü.