Ersun Yanal'a ceza verilmemesi Terim'i kızdırdı

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası "Ayaklarınızı denk alın." diyen Ersun Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) sert bir dille eleştirmişti.

Bu açıklamaların ardından federasyonun Yanal'a ceza vermesi gerektiğini düşünen Galatasaray yönetiminin, beklediği karar çıkmadı.

Çifte standart yapıldığını düşünen sarı-kırmızılılar, "Fatih Terim, organize kötülük dediği için 4 maç ceza almıştı. Adaletsizlik yapılıyor." diyerek isyan etti.

2.5 YILDA 17 MAÇ CEZA ALDI

Bilindiği gibi Fatih Terim, Galatasaray'daki 4. döneminde PFDK'dan toplamda 17 maç ceza aldı.

YANAL NE DEMİŞTİ?

Yanal, Alanyaspor maçı sonrası şunları demişti:

"Bunun sorumlusu kimse hesap versin. Kimse kusura bakmasın. Herkes şapkasını önüne koysun. Fenerbahçe çok büyük bir camia, her şeyin üstünden gelir ama ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın! Eşitlik ve adalet istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bunu yapamayacaklarsa, yapacak olanlar gelsin."



