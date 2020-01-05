Ersun Yanal'a göre puan kayıplarının sebebi sakatlıklar

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamladı. Lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal eleştiriliyor.

Ancak deneyimli hoca kötü performansın ana nedeni olarak yaşanan sakatlıkları gösterdi. Özellikle stoperde ve sol bekte alternatif oyunculara yönelmek zorunda kaldığını aktaran Yanal, "Sakatlıklar belimizi büktü" dedi.

ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI

58 yaşındaki hoca şöyle dert yandı: "Hasan Ali ve Isla uzun süre sakattı. Bunların yanında bir de stoperde uzun süre Jailson'u oynatmak zorunda kaldım. Moses ve Kruse'nin sakatlıları ise hücum anlamında elimizi kolumuzu bağladı. Rodriguez'den sakatlık ve cezalı olmasından dolayı yararlanamadığımız dönemler oldu. Kruse ve Mevlüt de kısa süreli de olsa formasından uzak kaldı."

Yanal tüm bu olumsuzluklar yaşanmasaydı 5-6 puan daha fazla alarak zirveye ortak olabileceklerini ifade etti.

Ersun Yanal, sakatlık ve cezalı oyuncular nedeniyle bu sezon birçok maçta farklı 11'le sahaya çıktı.