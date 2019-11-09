Ensonhaber.com'a dön

Ersun Yanal'a Mehmet Ekici'yi sordular

Ersun Yanal, Kasımpaşa maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Mehmet Ekici'yle ilgili bir soru sorulunda sinirlendi.

| Haber Merkezi
Ersun Yanal'a Mehmet Ekici'yi sordular
Yorum Yap

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği mücadelenin ardından konuşan Ersun Yanal, takımın oyunundan memnun olmadığını dile getirdi.

Daha iyi oynamaları gerektiğini ifade eden Yanal'a, kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici sorulunca, deneyimli teknik adam kızdı.

KONUMUZLA NE ALAKASI VAR

Bir muhabirin, "Daha önce Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktğınız için üzgün olduğunuzu söylemiştiniz. Kruse'nin yokluğunda Zajc'i hiç kullanmıyorsunuz. Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktığınız için pişman mısınız?" şeklindeki sorusu Ersun Yanal'ı sinirlendirdi.

Yanal bu soruya, "Arkadaşlar ne alakası var. Bugün geldiğimiz yer neresi, konuştuğumuz konu neresi." şeklinde cevap verdi.

Ersun Yanal'ı kızdıran soru - VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM