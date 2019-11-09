Ersun Yanal'a Mehmet Ekici'yi sordular

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği mücadelenin ardından konuşan Ersun Yanal, takımın oyunundan memnun olmadığını dile getirdi.

Daha iyi oynamaları gerektiğini ifade eden Yanal'a, kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici sorulunca, deneyimli teknik adam kızdı.

KONUMUZLA NE ALAKASI VAR

Bir muhabirin, "Daha önce Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktğınız için üzgün olduğunuzu söylemiştiniz. Kruse'nin yokluğunda Zajc'i hiç kullanmıyorsunuz. Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktığınız için pişman mısınız?" şeklindeki sorusu Ersun Yanal'ı sinirlendirdi.

Yanal bu soruya, "Arkadaşlar ne alakası var. Bugün geldiğimiz yer neresi, konuştuğumuz konu neresi." şeklinde cevap verdi.

Ersun Yanal'ı kızdıran soru - VİDEO