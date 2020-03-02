Ersun Yanal'dan Ali Koç'a: Önünüzü açıyorum

Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'la yollar ayrılmadan Antalya Belek'teki kamp otelinde, Başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, görüşmede Ersun Yanal, Ali Koç'tan görevini bırakmak için izin istedi.
PSİKOLOJİM ARTIK KALDIRMIYOR DEDİ
Tecrübeli hocanın, bu görüşmede, "Benim psikolojim artık kaldırmıyor. Önünüzü açıyorum. Para da istemiyorum." ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Bu istek üzerine Ali Koç da Ersun Yanal'ın gidişine onay verdi.
TRABZONSPOR MAÇINDA SON KEZ SAHADA OLACAK
Alınan ayrılık kararı sonrası Ali Koç'un Ersun Yanal'dan son bir isteğinin, kupada Trabzonspor karşısında sahaya takımın başında çıkmasının olduğu öğrenildi.
Yanal da Ali Koç'un bu isteğini kırmayacak ve Trabzonspor'a karşı Fenerbahçe'nin son kez başında olacak.