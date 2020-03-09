Ersun Yanal'dan Ali Koç'a: Verilen sözler tutulmadı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ikinci baharı şampiyonluk beklentileriyle başladı, hayal kırıklığıyla son buldu...

Trabzonsporla oynanan Türkiye Kupası maçında son kez takımın başında olan Ersun Yanal, sarı-lacivertli camiaya zarar vermemek adına basına konuşmaktan kaçınıyor.

YAKIN ÇEVRESİNE 'BAŞKAN'A KIRGINIM' DEDİ

Tecrübeli hoca, basından uzak bir görüntü sergilemek istese de yakın çevresinden hislerini gizleyemedi.

Yanal'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmada Ali Koç ve yönetime sitem ettiği, özellikle Başkan Koç'a kırgın olduğu öğrenildi.

Kurulan kadronun planlanan hedefler için yeterli olmadığını vurgulayan Yanal, Ali Koç’un yüzüne karşı da bu ifadeleri kullandığının altını çizdi.

"MESELE SADECE SOL BEK DEĞİLDİ"

Kendisine yöneltilen eleştirilerden ziyade takımın içine düştüğü duruma üzülen Ersun Yanal, dertleştiği dostlarına, “Bana verilen sözler tutulmadı. Mesele sadece sol bek olarak yazılıp çizildi. Ama çok daha fazlası var. Ne kanatlar ne stoperler yeterli. Onca stoper alındı ama hiçbirisi bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak isimler olmadı.” yorumunu yaptı.

"IŞIĞI GÖREMEDİM, DAHA FAZLA KALAMAZDIM"

Çok zor şartlarda göreve geldiğini söyleyen Ersun Hoca, sportif direktör Damien Comolli’yle yaşadığı sıkıntıları da diline dolarken “Ben Fenerbahçe için elimden geleni yaptım. Yine de yaparım. Ancak mevcut şartlarda başarı söz konusu dahi olamazdı. Işığı göremedim. Daha fazla kalamazdım.” dedi.