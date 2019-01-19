Ersun Yanal'dan Elif Elmas'a uyarı

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, son olarak Türkiye Kupası mücadelesinde Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Bu kötü sonucun alınmasında pay sahiplerinden biri de Elif Elmas'tı. Genç futbolcu ikinci yarının hemen başında rakibine sert bir müdahalede bulundu ve kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

TOPLAM 10 KART GÖRDÜ

Elif Elmas, sarı-lacivertli takıma geldiği günden beri sahaya çıktığı maçlarda gereksiz birçok kart gördü.

Toplam 26 karşılamada forma giyen genç oyuncu 9 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Sık sık bu konu hakkında uyarılan Elif, Ümraniyespor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından teknik heyeti çok sinirlendirdi.

ERSUN YANAL ELİF'İ UYARDI

Takım ve camia için moral bozan mağlubiyetin ardından teknik direktör Esun Yanal, genç futbolcusuyla antrenmanda bire bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam, Elif'e çok sık kart görmemesini ve yetenekleri sahaya yansıtmasını istedi.