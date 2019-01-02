Ersun Yanal'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, resmi twitter hesabından sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, sosyal medyadan taraftara umut verici bir paylaşımda bulundu.

İNAN FENERBAHÇE

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin hedeflerinden çok daha büyük bir camia olduğunu dile getirirken, "Unutmayın, biz hedeflerinden çok daha büyük bir camiayız. Hep birlikte başaracağız!#İnanFenerbahçe" dedi.

Ersun Yanal'ın tweeti şu şekilde: