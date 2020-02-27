Ersun Yanal'dan futbolculara: Fenerbahçe pes etmez

Fenerbahçe için sezonun ikinci yarısı, Gaziantep deplasmanı ve Başakşehir galibiyetleriyle çok iyi başladı. Ancak devamı gelmedi.

Trabzonspor yenilgisini, Kadıköy’de Alanya beraberliği izledi. Ankaragücü yenilgisi, hiç beklenmedik bir darbe oldu.

Saraçoğlu’nda tam 20 yıl sonra ezeli rakip Galatasaray’a 3-1 kaybetmekse, tam anlamıyla herkesi yıktı.

FUTBOLCULARIN DA ŞAMPİYONLUĞA İNANCI KALMADI

Sadece taraftarların değil, artık futbolcuların da şampiyonluğa inancı kalmadı.

Ersun Yanal, dünkü antrenmanda bu duruma isyan etti. Deneyimli teknik adam, öğrencileriyle toplantı yaptı, “Fenerbahçe pes etmez.” dedi.

Ersun Yanal, “Ligde oynanacak 11 maç, toplanacak 33 puan daha var. Üstelik bizden avantajlı görünen rakiplerimiz birbirleriyle karşılaşacak. Evet, çok büyük avantaj yitirmiş olabiliriz ama bu kadar erken havlu atmak niye?” ifadelerini kullandı.

"AVANTAJLI SONUÇ İÇİN İNANMANIZ LAZIM"

58 yaşındaki çalıştırıcı, “Ligde Antalya deplasmanı ve içerideki Denizli maçlarını kazanarak yeni bir hava yakalayabiliriz. Türkiye Kupası’nda ise Trabzonspor ile oynayacağımız ilk karşılaşmadan avantajlı sonuç elde etmemiz şart. Ancak bunları başarmamız için başta sizin inanmanız gerekiyor. Biz elimizden geleni yapalım, sonucun ne olacağını hep birlikte görürüz.” diye konuştu.