Ersun Yanal'dan Hasan Ali'ye: G.Saray'a da gol at

Fenerbahçe'nin bu sezon öne çıkan isimleriden biri Hasan Ali Kaldırım oldu. Takım olara kötü performans gösteren sarı-lacivertlilerde deneyimli sol bek form durumuyla herkesin beğenisini kazandı.

ERSUN YANAL, HASAN ALİ'DEN GOL BEKLİYOR

Son iki antrenmana katılamayan ve dinlendirilen Hasan Ali, yarın oynanacak derbide 11'deki yerini alacak. Ersun Yanal, 29 yaşındaki sol bekten savunmanın yanı sıra hücumda da katkı bekliyor.

Hasan Ali, Galatasaray'ın tehlikeli kanat oyuncularını durdurmanın yanında ataklara da katılarak gol arayacak.

Yanal, bu sezon Anderlecht, Beşiktaş ve Ankaragücü maçlarında kritik goller atan tecrübeli sol bekten yine ataklara katılıp, uzaktan şutlarla gol aramasını istedi.

Bu sezon şutunu geliştiren Hasan Ali, Beşiktaş derbisinde uzaklardan mükemmel bir gol atmıştı. Hasan Ali'yle konuşan Ersun Yanal, bu golü hatırlarak, "Beşiktaş'a attın sırada Galatasaray var" dedi.