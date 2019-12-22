Ersun Yanal'dan istifa iddialarına yanıt

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı sahasında 3-1 yenerken, karşılaşma sonrası konuşan Ersun Yanal'ın açıklamaları geceye damga vurdu.

İSTİFA İDDİLARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"Teknik direktörsüz Fenerbahçe kazandı" diyerek gönderme yapan Yanal, "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan, hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe galip geldi. Soru almayayım, açıklamayı hafta içerisinde basın toplantısı ile yapacağım." şeklinde konuştu.

Ancak deneyimli hoca karşılaşma öncesinde Emre Belözoğlu ile kavga ettiği ve hafta içinde istifa edeceği yönündeki iddiaların ardından basın toplantısında kaptanla birlikte katıldı.

Yanal şöyle konuştu: "Ayıp. Çok ayıp. Onlara bir cevabımız olacak. Hafta içinde güzel bir basın toplantısı yazıp yollayacağım. Fenerbahçe camiasındaki dedikoduları kim yapmak istiyor ve nasıl karıştırmak istiyorsa onlara cevabımız olacak. Çirkin saldırılarla bizi yıkamazsınız. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Dedikodularla arkadan konuşmalar çok terbiyesizce. Sevgili kaptanın bir haftadır problemi var. Hatta buraya da geldi denedi. Olmadı. Bizim hiçbir problemimiz yok. Bizimle birlikte yola çıktığından bu yana asla birlikteliğimizden bir problem olmadı. Futbolumuzu kaostan kurtarın. Gerçek hayattaki yaşadıklarını diktate alın. Empati yapın. Bu markaya zarar vermeyin. Hafta içinde gündemi değerlendiririz."