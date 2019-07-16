Ersun Yanal'dan Kruse yorumu: Çok iyi transfer

Sarı-lacivertli ekibin serbest transfer olarak kadrosuna kattığı Max Kruse, Topuk Yaylası kampında herkesi kendine hayran bıraktı.

POZİTİF YAPISIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yönetimle yaptığı toplantıda Kruse'nin takım üzerindeki pozitif etkisine değinen Ersun Yanal, "Bu kadar iyi ve pozitif bir karakter olacağını ben de beklemiyordum. Ne kadar iyi bir transfer olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum" dedi.

Kruse'nin sahada büyük karakter ortaya koyacağına inandığını belirten deneyimli teknik adam, "Takımın gizli kaptanlarından biri olacak." ifadelerini kullandı.

Takıma çabuk uyum sağlayan 30 yaşındaki futbolcunun idmanlarda çok çalıştığı, iletişim gücünün yüksek olduğu ve beslenme alışkanlığıyla da gençlere örnek olduğu belirtiliyor.