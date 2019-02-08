Ersun Yanal'dan maçın hakemine tepki

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve 2 haftalık galibiyet serisinin ardından sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Mücadeleye hakem Alper Ulusoy'un kararları damgasını vurdu. Fenerbahçe cephesi hakem kararlarına çok tepki gösterdi.

Maç sonu sonu açıklamalarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal da "Bu iş bu kadar kolay değil." dedi.

"FENERBAHÇE CAMİASI BUNA TEPKİ GÖSTERECEKTİR"

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe camiası buna bir tepki gösterecektir, bir duruş gösterecektir. Ben bu duruşu başlatıyorum. Bu iş bu kadar kolay değil. 10 kişi kalmamızın payı büyük ama Fenerbahçe'nin oyununu 45 dakikada kıyaslarsak ortada geçen bir maç oldu ve daha sonra da üstünlük kurabileceğimiz bir maçtı"





MEHMET EKİCİ'Yİ OYUNDAN ALMAK ZORUNDA KALDIM

"Meslek hayatım boyunca hep kendi takımımı konuştum, şu an da bunu yapmak istiyorum ve irçok pozisyonu tartışmak ve hakeme bağlamak, rakibe bağlamak benim prensibim değil, uzak durdum ama lütfen Fenerbahçe'nin şu anki durumuna göre bakmayın. Mehmet Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldım, faul bile verilmedi. Soldado'nun pozisyonu ceza alanı içinde olsa penaltı mıydı? Bir bakın, merak ediyorum"