Ersun Yanal'dan Mehmet Topal'a sert uyarı

Fenerbahçe'de Ersun Yanal rüzgarları esiyor...

Sezonun ilk yarısında futbolcuların zaman zaman ciddiyetsiz davranması, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli kızdırmıştı.

Bu konunun üzerinde duran tecrübeli teknik adam, hazırlık maçı dahi olsa oyuncularından 90 dakika boyunca mücadele etmelerini istedi.

MEHMET'E SERT UYARI

Yanal'ın disiplini ne kadar çok önemsediği AZ Alkmaar maçında ortaya çıktı. Hollanda ekibiyle oynanan karşılaşmada, yaşanan bir pozisyon sonrası hakemin verdiği kararı beğenmeyen Mehmet Topal, mücadeleyi bırakınca Yanal'dan fırçayı yedi.

"Hakem düdük çalmadan neden mücadeleyi bırakıyorsun?" diyerek oyuncusunu sert bile dille eleştiren 57 yaşındaki teknik adam, Topal üzerinden tüm takıma "disiplinli olun" mesajı verdi.