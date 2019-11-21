Ersun Yanal'dan Mevlüt Erdinç'e gol motivasyonu

Süper Lig'in 12. haftasında zorlu deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, gözler santrfor bölgesine çevrildi.

Sarı-lacivertli kulübe bu yaz katılan ancak forma şansı bulduğu anlarda beklentileri karşılayamayan Mevlüt Erdinç, bu karşılaşmayı fırsata çevirmek istiyor.

Fenerbahçe'nin Malatya'ya sakatlığı bulunan Vedat Muriç'i götürmesi beklenmezken, Mevlüt Erdinç'in de sahaya ilk 11'de çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca gerçekleşen antrenmanlarda büyük bir efor sarf eden tecrübeli golcü, kendisini hem hocasına hem de camiaya kanıtlamak istiyor.

Milli ara dönüşünde kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe için kritik bir deplasman olan Malatya'da takımı için iyi performans göstermek isteyen Mevlüt Erdinç, ilk golünü atarak siftah yapmayı da istiyor.

"SANA ÇOK GÜVENİYORUM"

Ersun Yanal, Muriç'in sakatlığı sonrasında santrfor bölgesindeki ilk tercih haline gelen Mevlüt'le bir araya geldi.

Deneyimli teknik adamın, Mevlüt'e "Senin kaliteni tartışmaya gerek yok. Bu maçta kendini tüm ülkeye hatırlatabilirsin. Bunu yapacak tecrübeye de sahipsin. Sana çok güveniyorum." dediği öğrenildi.

"FENERBAHÇE'NİN BİR PARÇASI OLDUĞUMU ATACAĞIM GOLLERLE GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Öte yandan Mevlüt de her zaman kendisini hazır tuttuğunu söyleyerek, "Ne zaman görev verilirse verilsin, elimden geleni yaparım. Bu takımın bir parçası olduğumu, atacağım gollerle göstermek istiyorum. Fenerbahçe gibi bir takımda, bulduğunuz her şansı en iyi şekilde değerlendirmek zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalışacağım." dedi.