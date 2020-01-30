Ersun Yanal'dan oyuncularına Sosa uyarısı

Süper Lig'de sonucu en çok merak edilen maçta Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
SOSA'YA ÖZEL ÖNLEM
Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan kritik karşılaşma öncesi oyuncularıyla bir toplantı yapan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Sosa'ya özel önlem almaları gerektiğini söyledi.
Ceza sahası dışından etkili şutları ve ortaları olduğunu belirten 58 yaşındaki teknik adam, öğrencilerinden Arjantinli yıldıza müsaade etmemelerini istedi.
Hatırlanacağı gibi Sosa, geçtiğimiz sezon oynanan ve Karadeniz ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren maçta ceza sahası dışından attığı harika golle takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu.