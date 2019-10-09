Ersun Yanal'dan Rami'ye: F.Bahçe'ye yakışan şeyler yap

Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami'nin özel hayatıyla gündeme gelmesi, hem teknik ekibi hem de yönetimi rahatsız etti.

"BİR AN ÖNCE KENDİNİ TOPARLA"

Marsilya'dan çalkantılı özel hayatı sebebiyle gönderilen deneyimli savunma oyuncusu, aynı süreci Fenerbahçe'de de yaşamaması yönünde uyarı aldı.

Formunu henüz bulamayan ve sadece 1 maçta 45 dakika forma giyen Rami'nin, İngiltere'de önce model Hofit Golan'la ardından ise İngiliz televizyon fenomeni Chole Sims'la eğlenmesi camianın tepkisini çekti.

Pamela Anderson'la yaşadığı olaylı ayrılıktan sonra yeniden gece alemine dönen 33 yaşındaki futbolcuya, Ersun Yanal'dan sert bir uyarı geldi.

Deneyimli teknik adam, Rami'ye şunları söyledi: "Bir an önce kendini toplamalısın. Fenerbahçe'ye yakışan davranışlar sergile ve özel hayatınla değil, futbolunla adından söz ettir. Seni büyük beklentilerle aldık."