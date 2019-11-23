Ersun Yanal'dan Rodrigues'e: Kozum sensin

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Malatya'daki zorlu maç öncesinde sarı-lacivertli ekipte 3 eksik var.

"GOL VURUŞLARINA DİKKAT ET"

Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan Kruse'nin yanı sıra Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan Muriç ile cezalı Isla, kritik maçta forma giyemeyecek.

En etkili iki hücum silahı Muriç ve Kruse'nin yokluğunda Ersun Yanal'ın kozu Rodrigues olacak.

Rodrigues'le özel bir görüşme yapan deneyimli teknik adam, 28 yaşındaki oyuncuya güvendiğini belirtertek şöyle konuştu: "Malatya deplasmanında Kruse ve Vedat yok. En büyük kozum ve gol silahım sensin. Şut atmaktan çekinme ve gol vuruşlarında dikkatli ol."

Süper Lig'de 9 maçta Fenerbahçe forması giyen Garry Rodrigues, 2 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.