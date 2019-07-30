Ersun Yanal'dan Sadık'a kalkma talimatı

Fenerbahçe, Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Kupası'nda Alman ekibiyle karşılaştı.
Sarı-lacivertli ekip, Allianz Arena'daki maçtan 6-1 mağlup ayrıldı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22'de Renato Sanches, 28'de Leon Goretzka, 31, 43 (p), 58'de Thomas Müller, 40'ta Kingsley Coman kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golünü 64'te yeni transfer Max Kruse attı.
YANAL'DAN SADIK'A KALKMA TALİMATI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan oyuncusuna, takımın daha fazla gol yememesi için ilginç bir taktik geldi.
Maçın son dakikalarında Sadık Çiftpınar, rakibinin müdalesiyle yerde kaldı. Faul yapılan yere yakın bir konumda bulunan Ersun Yanal, Sadık'a kalkma diye seslendi.
Ersun Yanal'dan Sadık'a 'yat' talimatı VİDEO