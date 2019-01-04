Ersun Yanal'dan Skrtel'e: Takımda kalmanı istiyorum

Bu sezon bitecek mukavelesini uzatmaya yanaşmayan Skrtel için Ersun Yanal devrede.

Uzun süredir Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers'la anılan 34 yaşındaki savunmacıya son olarak da West Ham talip oldu. Özellikle Antalya maçının ardından yaptığı paylaşımla taraftarla arasını açan Skrtel, sözlelmesini uzatmaya yanaşmadı ve ayrılık isteğini yönetime iletti.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALACAK

Ersun Yanal, bu sezon yaşanan kaos ortamından hoşnut olmayan Skrtel'e bunun geçici olduğunu anlattı. Yapılacak yeni transferlerle ligin ikinci yarısından itibaren çıkışa geçeceklerini belirten Yanal, gelecek sezon için kurulacak kadroda Slovak savunmacıya ihtiyaç olduğunu ve mevcut sözleşmesinin de iyileştirilebileceğini söyledi.

Fenerbahçe yönetimi ise Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 34 yaşındaki savunmacısıyla minimum 1 sezon daha devam etmeye kararlı. Ancak son sözü Skrtel söyleyecek.

SAVUNMA ONSUZ DÖKÜLÜYOR

Bu sezon ligde en çok top kesen savunmacı olan Skrtel dışında Fenerbahçe'nin eldeki savunmacıları yetersiz görülüyor. Skrtel'in yokluğunda Roman'ın zayıf yönleri ortaya çıkarken, Reyes'in ise yumuşak futbolu Fenerbahçe yönetimini transfere zorluyor. Ersun Yanal'ın da bu yönde raporunun olduğu biliniyor.